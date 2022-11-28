Ученый скрестил вошь и светлячка. Безумно горд собой и просит наградить его Нобелевской премией. Ему говорят, что все это здорово конечно и необычно, но, так сказать, каково практическое применение Вашего изобретения??? - Ну, вот представьте: Лежите вы темной ночью один в холодной постели, вам страшно и одиноко, все тело чешется, вас никто не любит, жизнь кажется тусклой и некчемной, вы готовы рыдать от жалости к самому себе... и вдруг вы откидываете одеяло, а там....... ЛАС-ВЕГАС!!!!!!!!!!
еще анекдот!