Команда Владимирской области заняла третье место в муромском турнире по кёрлингу «Murom Classic 2022», сообщили в областной администрации. В спортивном мероприятии участвовали 16 команд из разных

Команда Владимирской области заняла третье место в муромском турнире по кёрлингу «Murom Classic 2022», сообщили в областной администрации. В спортивном мероприятии участвовали 16 команд из разных стран. По итогам соревнований представители Владимирской области стали бронзовыми призерами турнира. Победу в «Murom Classic 2022» одержала сборная России № 1, серебро досталось сборной России № 3. «Наша команда