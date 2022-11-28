Власти опубликовали итоги общественных обсуждений территориальной схемы по обращению с ТКО.

Жители Александровского района добились отмены строительства (МПС) рядом с домами. Власти опубликовали итоги общественных обсуждений территориальной схемы по обращению с ТКО.Из-за того, что вид разрешённого использования земли, на которой планировалось возведение комплекса, не предполагает появление МПС обладминистрация запретила строительство объекта. При этом предприятие намеревались открыть в 200 метрах от жилых домов и в 500 метрах от артезианской скважины. Местное население собрало почти 2000 подписей против строительства объекта. Людей местные депутаты.В итоге территорию у посёлка Маяк удалось уберечь от возможной экологической катастрофы.