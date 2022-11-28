Противокоррупционный закон обязывает работников органов местного самоуправления размещать на...

Противокоррупционный закон обязывает работников органов местного самоуправления размещать на официальном сайте сведения о своих доходах, имуществе, источниках получения средств.Владимирская прокуратура в ходе проверки установила, что сотрудник администрации города не разместил эту информацию.В отношении нарушителя возбуждено административное дело, госслужащему назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: freepik.com