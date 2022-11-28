Противокоррупционный закон обязывает работников органов местного самоуправления размещать на...
Противокоррупционный закон обязывает работников органов местного самоуправления размещать на официальном сайте сведения о своих доходах, имуществе, источниках получения средств.
Владимирская прокуратура в ходе проверки установила, что сотрудник администрации города не разместил эту информацию.
В отношении нарушителя возбуждено административное дело, госслужащему назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
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