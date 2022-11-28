От зимней одежды до газовых баллонов. В прифронтовой региональный гуманитарный склад доставлен...

От зимней одежды до газовых баллонов. В прифронтовой региональный гуманитарный склад доставлен очередной груз из Владимира.Участие в формировании и отправке дополнительной помощи для наших военнослужащих приняли владимирские молодогвардейцы и волонтёры "Единой России". Всего было собрано свыше 5 тонн дополнительной помощи. Термобельё, спальники, топливные брикеты, продукты, чай, кофе, медикаменты, шины для УАЗов.Участие в сборе приняли муниципальные образования региона, общественники, предприниматели, все неравнодушные жители. В Белгородскую область груз доставили Евгений Попов, подполковник запаса и руководитель владимирских молодогвардейцев Павел Кутузов.Павел Кутузов, руководитель владимирского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России":- Сейчас мы разгружаем гуманитарную помощь, которую привезли специально для наших бойцов. Осталось совсем немного. Целый грузовик был загружен. Здесь и спальные мешки, и необходимое продовольствие, и сапоги. Ребята говорят огромное спасибо.В дальнейшем гуманитарный груз распределят по частям. Все необходимое владимирским бойцам доставят на передовую. Землякам те, кто работает сейчас в зоне СВО, направили свои фронтовые "приветы". В телеграм-канале СВОи 33 этими кадрами поделился владимирский военкор Роман Боровков. Сотрудники прифронтового госпиталя поздравили жителей нашего региона с недавним Днём матери.Николай, врач (пос. Красная Горбатка):- Здоровья, успехов, любви, взаимопонимания. И всего самого хорошего. Ждите нас! Мы скоро вернёмся с победой!Вадим, водитель госпиталя (г. Гусь-Хрустальный):- Самое главное - здоровья! Счастья на всю жизнь!Александра, медсестра (о. Муром):- Здравствуйте, мои дорогие земляки! Хочу поздравить вас с Днём Матери! Здесь я нахожусь как раз как мама всех наших сыновей! Желаю вам всего самого хорошего, самое главное - здоровья и терпения!