Оно прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Во Владимире прекращено против врачей по факту гибели роженицы Анны Бобриковой. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Владимира.Медиков из Областного перинатального центра обвиняли в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге.По версии следствия, в июне 2016 года заведующая акушерским отделением неверно лечила осложнение, возникшее у пациентки после родов. В итоге последняя скончалась. Кроме того, после трагедии медик, в целях сокрытия факта ненадлежащего оказания помощи, по приказу главврача внесла изменения в медицинскую карточку пациентки о динамике состояния здоровья.На процессе подсудимые заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Судья удовлетворил его. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.Самый гуманный суд в мире.