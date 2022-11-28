Оно прекращено по нереабилитирующим основаниям.
Во Владимире прекращено против врачей по факту гибели роженицы Анны Бобриковой. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Владимира.
Медиков из Областного перинатального центра обвиняли в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге.
По версии следствия, в июне 2016 года заведующая акушерским отделением неверно лечила осложнение, возникшее у пациентки после родов. В итоге последняя скончалась. Кроме того, после трагедии медик, в целях сокрытия факта ненадлежащего оказания помощи, по приказу главврача внесла изменения в медицинскую карточку пациентки о динамике состояния здоровья.
На процессе подсудимые заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Судья удовлетворил его. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.
Самый гуманный суд в мире.