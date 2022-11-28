Во Владимире 18-летний лихач чуть не снес памятник у Золотых ворот. Речь идет о бюсте литературоведу Лебедеву-Полянскому. ДТП произошло вечером 27 ноября. Как нам рассказали в дорожной полиции,

Во Владимире 18-летний лихач чуть не снес памятник у Золотых ворот. Речь идет о бюсте литературоведу Лебедеву-Полянскому. ДТП произошло вечером 27 ноября. Как нам рассказали в дорожной полиции, водитель ВАЗа 4-й модели сел за руль без водительского удостоверения. У Золотых ворот он не уступил дорогу автомобилю Ниссан. Машины столкнулись, после чего “четверку” вынесло за пределы