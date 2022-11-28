С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177552 владимирцев.

Во Владимирской области 28 ноября выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, по 2 - в Гусь-Хрустальном, Гороховецком и Суздальском, по 1 - в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Селивановском, Меленковском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177552 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49324 заболевших во Владимире, 20967 - в Ковровском районе и 19193 - в округе Муром.