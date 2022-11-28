По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и области ожидается переменная...

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и области ожидается переменная облачность.Атмосферное давление 772 мм ртутного столба.Относительная влажность воздуха 91%.Магнитное поле спокойное.Ветер восточный, 2-5 м/с.Температура воздуха во Владимирской области ночью -11…-13, днём до 7-9 градусов мороза.В этот день почитается память апостола и евангелиста Матвея. В народе говорили: «Если на Матвея ветры веют буйные — быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря)». Холодный Матвей предвещает суровую зиму. В этот день может быть как оттепель, так и настоящая стужа. В прежние времена говорили: «На святого Матвея зима потеет», то есть земля под снегом преет.Фото: pxfuel.com/