Фонд «Шередаль» запланировал строительство нового реабилитационного центра для детей и подростков. Специалисты помогают ребятам и их родным вернуть веру в себя, свои силы и возможности,

Фонд «Шередаль» запланировал строительство нового реабилитационного центра для детей и подростков. Специалисты помогают ребятам и их родным вернуть веру в себя, свои силы и возможности, сообщили в Белом доме. К своему 10-летию фонд «Шередарь» запланировал новый проект – строительство ещё одного реабилитационного центра на 60 детей с серьезными заболеваниями. На его территории расположатся 6 отрядных