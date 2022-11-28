Его построит фонд «Шередарь».

Во Владимирской области появится новый реабилитационный центр для детей, перенёсших тяжёлые заболевания. Его построит фонд «Шередарь». Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.«Шередарь» – некоммерческая структура, которая занимается психосоциальной реабилитацией детей. Некоторые из них победили рак. Волонтёры и специалисты помогают ребятам и их семьям вернуть веру в себя и свои силы.Бесплатный центр вместит 60 юных пациентов. В состав учреждения войдут шесть отрядных домиков, кафе и многофункциональный центр для проведения мастер-классов и мероприятий, а также медицинский комплекс, спортивные и игровые площадки. Он будет работать круглый год.