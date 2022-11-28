В нашем регионе принят первый в России закон об ответственном ведении бизнеса, сообщает...

В нашем регионе принят первый в России закон об ответственном ведении бизнеса, сообщает пресс-служба администрации области.Законопроект разработали депутаты Заксобрания по поручению губернатора, Александра Авдеева. Закон регламентирует оказание помощи компаниям региона, которые соответствуют следующим критериям: у бизнеса есть финансовая устойчивость, налоги оплачиваются вовремя, сотрудники работают в надлежащих условиях. Статус ответственного ведения бизнеса даёт компании преимущества - сокращение сроков рассмотрения обращений в органы власти, финансовое обеспечение - возмещение затрат или налоговый вычет на реализацию проектов, льготы при предоставлении в аренду земельных участков.