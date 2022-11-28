В региональный закон внесены изменения.

Меры соцподдержки и удостоверение многодетной семьи во Владимирской области будут продлены. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы.В региональный закон внесены изменения. Он предусматривает предоставление льгот малоимущим многодетным семьям, в состав которых входят, в том числе, дети в возрасте до 23 лет, которые учатся на очном отделении. Документ вступит в силу с 1 января.В горадминистрации добавили, что для продления срока действия удостоверения многодетной семьи владимирцам необходимо обратиться в соцзащиту. Телефон для справок: 33 04 13.