На территории Владимирского региона в 2023 году проведут комплексную модернизацию службы занятости. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Обновление пройдет в рамках федерального

На территории Владимирского региона в 2023 году проведут комплексную модернизацию службы занятости. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Обновление пройдет в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На данный момент в области уже модернизирован флагманский центр во Владимире. « Там помощь соискателям и работодателям оказывают комплексно с учётом их жизненной или бизнес-ситуации, расширен