Следующую индексацию чиновники обещают не раньше 1 июля 2024 года.

Во Владимирской области тарифы на услуги ЖКХ подорожают на 11%. О подробностях индексации платы за коммуналку рассказала директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Мария Новосёлова.Правительство РФ установило средний рост цен на уровне 9%. При этом предельно допустимое отклонение заложено на уровне в 2%.«Решение вызвано необходимостью обеспечения бесперебойной работы отрасли, а также сохранения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг», - пояснила Мария Новосёлова.В среднем с 1 декабря рост тарифов на коммунальные ресурсы будет следующим:«На максимальные 11% возрастёт плата только у 2% жителей. Это преимущественно владимирцы, которые потребляют только услуги по обращению с ТКО и электроэнергию», - уточнили власти.Добавим, что следующую индексацию чиновники обещают не раньше 1 июля 2024 года.