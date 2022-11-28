«Биржи труда» модернизируют.

Владимирская область вошла в проект комплексной модернизации службы занятости. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Она начнётся в 2023 году. Перезагрузка центров занятости будет проходить не в отдельных учреждениях, а полностью во всём 33-ем регионе.«Благодаря реорганизации соискатели смогут находить работу быстрее», – подчеркнул директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.Кроме ремонта зданий и офисов изменился принцип оказания госуслуг. «Биржи труда» перешли к решению проблем жителей с учётом жизненных обстоятельств и бизнес-ситуаций.