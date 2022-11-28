В Клязьму выпустили молодь сазана - всего около двухсот пятидесяти тысяч. Сазана привезли из...

В Клязьму выпустили молодь сазана - всего около двухсот пятидесяти тысяч.Сазана привезли из Нижегородской области. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии рекомендовал выпускать ежегодно в водоемы Владимирской области 938 тысяч особей сазана. Сейчас главные угрозы для размножения сазана в Клязьме - обмеление и влияние человека. Благодаря выпуску рыбы, в ближайшие годы количество сазана в главной водной артерии области значительно увеличится.