Участки, предоставленные многодетным семьям, оснащаются необходимой инженерной и транспортной...

Участки, предоставленные многодетным семьям, оснащаются необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.Это касается 351 участка в Александрове, Владимире, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Кольчугине, Меленках, Муроме и Собинке. На эти цели выделено больше ста миллионов рублей, почти девяносто из них - из областного бюджета. На строительство дома или его реконструкцию на выделенном участке многодетным семьям предусмотрены социальные выплаты - средний размер в этом году составил полтора миллиона рублей.Добавлю, земельные участки под жилищное строительство получили почти пять тысяч многодетных семей региона.