Сотрудниками отдела полиции «Гусь-Хрустальный» был задержан 41-летний местный житель, у которого...

Сотрудниками отдела полиции «Гусь-Хрустальный» был задержан 41-летний местный житель, у которого дома нашли полкило наркосодержащих растений и140 граммов марихуаны.Задержанный предложил полицейскому деньги, чтобы тот замял дело. Полицейский отказался, и тогда задержанный проигнорировал положил в бардачок автомобиля опергруппы 50 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задокументировали факт покушения на дачу взятки. В итоге на фигуранта возбуждено уголовное сразу по двум статьям.Фото https://www.pxfuel.com