Ленинский районный суд продолжил рассматривать дело о смерти роженицы Анны Бобриковой. На скамье подсудимых главный врач перинатального центра Надежда Туманова и акушер-гинеколог Марина

Ленинский районный суд продолжил рассматривать дело о смерти роженицы Анны Бобриковой. На скамье подсудимых главный врач перинатального центра Надежда Туманова и акушер-гинеколог Марина Якушева. Последнюю обвиняют в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге. А руководителя медцентра в организации служебного подлога. Напомним, на предыдущем слушании адвокаты подсудимых подали ходатайства о закрытии дела по истечении срока