Банк ВТБ запускает обновленную программу «Рекомендация партнера» для среднего и малого бизнеса. В рамках нее действующие клиенты получат за свои рекомендации месяц бесплатного ..

Банк ВТБ запускает обновленную программу «Рекомендация партнера» для среднего и малого бизнеса. В рамках нее действующие клиенты получат за свои рекомендации месяц бесплатного обслуживания по пакету услуг, а только подключившимся к ВТБ пользователям станут доступны льготные условия на период до трех месяцев.Для того, чтобы стать участником реферальной программы, достаточно предоставить ИНН и номер телефона партнера, которого предприниматели рекомендуют для обслуживания в ВТБ. Банк формирует индивидуальный промокод и передает его клиенту для активации новым контрагентом при открытии счета. После этого организации получают льготные периоды обслуживания в банке – для новых предпринимателей это три бесплатных месяца на пакете услуг «Самое важное» или «Всё включено», для действующих клиентов банка – месяц без оплаты на одном из пакетов услуг («Всё по делу», «Самое важное», «Всё включено» и «Большие обороты»).В интернет-банке и мобильном приложении клиенты смогут отслеживать статусы сгенерированных промокодов, получать информацию о начислении льгот за ту или иную рекомендацию и просматривать историю своих рекомендаций.«Стратегическая цель ВТБ – обслуживать 1 млн активных клиентов в сегменте среднего и малого бизнеса до конца 2022 года. Мы стремимся предоставить максимально широкий спектр услуг и возможностей для предпринимателей. Понимая, насколько они ценят надежных партнеров и время на их поиск, мы хотим поощрить клиентов-промоутеров за положительные отзывы, а также поддержать предпринимателей, которые начинают сотрудничество с банком по их рекомендациям. Условия реферальной программы максимально простые, а участие в ней доступно в цифровом формате», – комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.Оформить участие в реферальной программе ВТБ для предпринимателей можно самостоятельно – через личный кабинет в интернет-банке ВТБ Бизнес, мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite или в офисах ВТБ, обслуживающих корпоративных клиентов. Подробнее - на ВТБ.