Евгений Миронов рассказал, что стало с его внешностью.
Евгений Миронов рассказал, что стало с его внешностью.
56-летний актер и
художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов в
новом большом интервью рассказал и о начале творческого пути, и о семье, и о
том, как важно идти до конца.
Выходец из
Саратова, будущая звезда сцены после восьмого класса оказался в театральном
училище. И хотя Евгению Миронову грозили отчислением, ему все-таки удалось
закончить заведение и отправиться в Москву. Путь у него был один — встретиться
с земляком и талантливым постановщиком Олегом Табаковым. Тот часто помогал
молодым артистам из родного города.
"Он, мне
кажется, смотрел на меня с чувством естествоиспытателя: выживет или нет",
— рассказывает Миронов о наставничестве Олега Табакова.
Хорошо усвоил
актер и навык разделения сцены и жизни. Как-то во время обыгрывания сцены
истерики перед наставницей Валентиной Ермаковой Миронов так вжился в роль, что
довел женщину до ужаса.
"Сцена — это
нечто другое", — объясняла ему народная артистка.
К счастью, у
Евгения все получилось. Со временем, роли стали больше, популярность выросла и
ему предложили роль худрука в театре. Как признается Миронов, он стал королем
без королевства, ведь театр был в полной разрухе. Исколотый жизненными трудностями
он не испугался и вот уже 16 лет на сцене Театра Наций идут премьеры.