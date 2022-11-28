Евгений Миронов рассказал, что стало с его внешностью.

Евгений Миронов рассказал, что стало с его внешностью.56-летний актер ихудожественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов вновом большом интервью рассказал и о начале творческого пути, и о семье, и отом, как важно идти до конца.Выходец изСаратова, будущая звезда сцены после восьмого класса оказался в театральномучилище. И хотя Евгению Миронову грозили отчислением, ему все-таки удалосьзакончить заведение и отправиться в Москву. Путь у него был один — встретитьсяс земляком и талантливым постановщиком Олегом Табаковым. Тот часто помогалмолодым артистам из родного города."Он, мнекажется, смотрел на меня с чувством естествоиспытателя: выживет или нет",— рассказывает Миронов о наставничестве Олега Табакова.Хорошо усвоилактер и навык разделения сцены и жизни. Как-то во время обыгрывания сценыистерики перед наставницей Валентиной Ермаковой Миронов так вжился в роль, чтодовел женщину до ужаса."Сцена — этонечто другое", — объясняла ему народная артистка.К счастью, уЕвгения все получилось. Со временем, роли стали больше, популярность выросла иему предложили роль худрука в театре. Как признается Миронов, он стал королембез королевства, ведь театр был в полной разрухе. Исколотый жизненными трудностямион не испугался и вот уже 16 лет на сцене Театра Наций идут премьеры.