Личная жизнь певицы МакSим покрыта мраком. Однако на днях стало известно нечто важное.
Личная жизнь певицы МакSим покрыта мраком. Однако на днях стало известно нечто важное.
Российская певица МакSим (Марина Абросимова – настоящее имя, прим. ред.) год назад едва не погибла от тяжелых последствий коронавируса. Артистка больше месяца провела в реанимации и прошла через искусственную кому, подключение к ИВЛ, ЭКМО, была вся истыкана трубками. Вся Россия молилась за то, чтобы МакSим выжила, ее поддерживали и коллеги российского шоу-бизнеса, среди которых Егор Крид, записавший ради артистки клип. И она смогла. Ее вытащили практически с того света.
С тех пор певица МакSим сильно изменилась. Она стала еще более скрытной, и о личной жизни не рассказывает общественности. Ясно одно – 38-летняя певица счастлива в новых отношениях. Недавно появились слухи о том, что МакSим якобы рассталась со своим возлюбленным, но она опровергла эти домыслы.
Напомним, МакSим воспитывает двух дочерей – семилетнюю Марию и 12-летнюю Александру. Своего возлюбленного артистка не показывает общественности, но зато на днях показала еще одного любимого своего человека.
На снимке МакSим предстала рядом со своей матерью, Светланой Викторовной, которая в этом году боролась за жизнь дочери изо всех сил и прошла через тяжелые принятия решений.
"Мы за соломинку хватались. Я так боялась, что мы ее не довезем до клиники!" – рассказывала мама певицы МакSим.
Певица поздравила любимую маму с Днём матери и пожелала всего наилучшего. Поклонники отметили, что певица и ее мать очень похожи.