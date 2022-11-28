Никто не ожидал, что Стас Костюшкин набросится на сексапильную Чехову, невзирая на камеры.

Никто не ожидал, что Стас Костюшкин набросится на сексапильную Чехову, невзирая на камеры.Телеведущая Анфиса Чехова в последнее время заметно похорошела. Она сбросила 30 килограммов и стала еще привлекательнее. Не удивительно, что мимо нее спокойно не может пройти ни один мужчина, в том числе звездный коллега Стас Костюшкин. Певец восхитился ее телом и не упустил возможности пощупать формы Чеховой.Жаркие объятия Костюшкина и Чеховой попали в объективы камер журналистов. На фото Костюшкин закатил от удовольствия глаза, а Чехова, которая была совсем не против, задрала одну ногу. Анфиса Чехова манила изгибами своего тела в облегающем сверкающем пайетками платье с глубоким декольте. Удивительно, насколько гармонично и ярко смотрелась эта пара вместе. Между ними явно пробежала искра, и не только по работе, уверены фанаты. Стас Костюшкин осыпал 44-летнюю похотливую Анфису Чехову комплиментами."Вот как надо худеть! Тут некоторые девочки худеют, недоедают и ходят злыми, потом всякую фигню мне пишут. Учитесь у Анфисы: позитив, добро и стройность", – заявил Костюшкин.Поклонники задались вопросом, не ревнует ли жена накачанного Костюшкина к коллегам вроде Чеховой? В беседе с журналистами Юлия не раз признавалась, что никакой ревности нет, что, конечно, странно при таком любвеобильном муже.Напомним6 Стас Костюшкин женат на Юлии более 15 лет. У пары есть два сына – Богдан и Мирон. Также у Костюшкина есть сын Мартин от прошлых отношений.