Житель Киржача получил 5 лет тюремного срока за ДТП. Авария повлекла за собой смерть мужчины, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 8 апреля 2022 года мужчина,

Житель Киржача получил 5 лет тюремного срока за ДТП. Авария повлекла за собой смерть мужчины, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 8 апреля 2022 года мужчина, ехал по ул.Набережной города Киржача на авто «Suzuki Grand Vitara». Водитель был пьян и сильно превысил скорость. Не справившись с управлением, он выехал на встречку и столкнулся