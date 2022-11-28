Администрация Боголюбова ответила на наш запрос по поводу организации кладбища около поселка Сокол. Отчитались власти по 7 пунктам. Ответ мы показали жителям Сокола. И с аргументами

Администрация Боголюбова ответила на наш запрос по поводу организации кладбища около поселка Сокол. Отчитались власти по 7 пунктам. Ответ мы показали жителям Сокола. И с аргументами чиновников люди оказались не согласны. По их мнению, написанное на бумаге не совпадает с реальной картиной. Например: власти утверждают, что генеральный план землеустройства, на котором уже было обозначено кладбище,