Жители деревни Растригино Гороховецкого района восемь лет пытались получить разрешение на проведение газа в свой населённый пункт. Деревня находится на территории Клязьминского заповедника, поэтому согласовать документы долгое время не получалось.

Жители Растригино Гороховецкого района восемь лет пытались получить разрешение на проведение газа в свой населённый пункт. Деревня находится на территории Клязьминского заповедника. Здесь действуют чёткие охранные Законы. Необходимо было согласовывать и выверять каждый «шаг». Поэтому процесс получения документов затянулся.Староста деревни Елена Резниченко обратилась за содействием к депутату Госдумы Игорю Игошину. Совместно с районной администрацией была проведена большая работа для получения важного решения экологической экспертизы. На днях по её результатам управление Роскомприроднадзора по Московской и Смоленской областям выдало положительное заключение.«Сейчас полный пакет документов будет направлен в Государственную экспертизу, после решения которой у жителей деревни Растригино появится реальный шанс получить газ», - сообщил Игорь Игошин.