В свежем интервью звезда сериала Солдаты рассказала детали личной жизни.

В свежем интервью звезда сериала "Солдаты" рассказала детали личной жизни.Советский и российский актер театра и кино Алексей Маклаков сыграл прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", когда ему было 44 года. Его характерная фразочка "е-мое" стала визитной карточкой его героя и всегда кратко характеризовала многие обыгранные в ленте ситуации. В свежем интервью Маклаков рассказал, что именно тогда на съемках сериала "Солдаты" он встретил свою любовь. В то время его жизнь была такой же бурной, как и жизнь второй роты воинской части.Свою судьбу Маклаков нашел с третьей попытки. На съемках актер познакомился с милой девушкой Анной Романовой, которая была на проекте звукорежиссером. Анна младше Алексея Маклакова на 25 лет, но это не помешало им стать единым целым.Сейчас Маклаков и Романова – счастливая и крепкая семья, которая воспитывает двух дочерей Ирину и Софию, пишет . У Алексея Маклакова от прошлых отношений есть еще дети – внебрачный сын Прохор, дочь Николь и сын Илья, который сыграл в сериале "Солдаты" рядового Андрея Скрипку.Напомним, Алексей Маклаков женился первый раз в 18 лет. В то время он был еще слишком молод и не осознавал серьезности семейной жизни, пара распалась. После 45 актер понял, что пора остепениться.