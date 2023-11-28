В Коврове будет уничтожена контрафактная табачная продукция на сумму свыше 580 тысяч...
В Коврове будет уничтожена контрафактная табачная продукция на сумму свыше 580 тысяч рублей.
Ковровский городской суд признал местного жителя виновным в приобретении и хранении (в целях сбыта) немаркированных табачных изделий.
Установлено, что мужчина в марте текущего года приобрел через Интернет около 5 тысяч пачек сигарет различных «марок», которые привёз в Ковров и хранил в помещении торговой точки (на рынке «Октябрьский»).
Далее предприниматель планировал эти сигареты продавать по цене, ниже рыночной, рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Незаконная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Приговором суда виновному назначен штраф - 350 тысяч рублей.
Контрафактная табачная продукция на сумму свыше 580 тыс рублей, в свою очередь, будет уничтожена.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: pxfuel.com