В Коврове будет уничтожена контрафактная табачная продукция на сумму свыше 580 тысяч...

В Коврове будет уничтожена контрафактная табачная продукция на сумму свыше 580 тысяч рублей.Ковровский городской суд признал местного жителя виновным в приобретении и хранении (в целях сбыта) немаркированных табачных изделий.Установлено, что мужчина в марте текущего года приобрел через Интернет около 5 тысяч пачек сигарет различных «марок», которые привёз в Ковров и хранил в помещении торговой точки (на рынке «Октябрьский»).Далее предприниматель планировал эти сигареты продавать по цене, ниже рыночной, рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Незаконная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.Приговором суда виновному назначен штраф - 350 тысяч рублей.Контрафактная табачная продукция на сумму свыше 580 тыс рублей, в свою очередь, будет уничтожена.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com