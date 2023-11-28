Авария произошла на пересечении улицы Усти-на-Лабе и Рокадной дороги. В ГИБДД области сообщают – столкновение двух легковушек случилось 27 ноября в 18:20. Павел Альгашов, инспектор отдела

Авария произошла на пересечении улицы Усти-на-Лабе и Рокадной дороги. В ГИБДД области сообщают – столкновение двух легковушек случилось 27 ноября в 18:20. Павел Альгашов, инспектор отдела ГИБДД по г. Владимиру В районе дома №2 на ул. Электрозаводской г. Владимира водитель автомобиля “ВАЗ-2107” допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с