Новые векторы экономического сотрудничества: делегация правительства Владимирской области...

Новые векторы экономического сотрудничества: делегация правительства Владимирской области продолжает рабочую поездку по КитаюДелегация правительства Владимирской области под руководством губернатора Александра Авдеева продолжает рабочую поездку по Китаю. Главная цель официального визита-новые векторы экономического сотрудничества для 33-его региона.В провинции Цсюнсу в городе Сюй к сотрудничеству пригласили компанию, которая занимается производством и переработкой графита и углеродных изделий. А в Синьми провинции ХэнАнь Александр Авдеев встретился с городским правительством. Китайской стороне представили экономический и логистический потенциал Владимирской области. Наши предприятия, уверен Александр Авдеев, могут занять ниши, освобожденные западными компаниями. Наладить производство огнеупорных печей в нашем регионе - одна из перспективных задач. В планах - сотрудничество с производителями огнеупоров в Поднебесной.Также губернатор напомнил, что проходящая через наш регион М-12 - часть коридора Европа-Западный Китай. По автомагистрали, которая сейчас строится, можно будет преодолеть этот коридор на машине за 7 дней.