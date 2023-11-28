66-летнюю пенсионерку и ее 49-летнего напарника, решивших ограбить банк, взяли под стражу. Меру пресечения избрал Ленинский районный суд Владимира. Напомним, жители Московской области

66-летнюю пенсионерку и ее 49-летнего напарника, решивших ограбить банк, взяли под стражу. Меру пресечения избрал Ленинский районный суд Владимира. Напомним, жители Московской области ворвались в здание офиса банка ВТБ на улице Разина 25 ноября, в субботу. Как уточняет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, неудачливые грабители пытались похитить 133 с половиной миллиона рублей, 69 тысяч долларов