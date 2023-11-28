Глава Владимирской области занял 38-е место среди губернаторов регионов России. Всего в рейтинге находятся 85 губернаторов. Статистику за сентябрь-октябрь опубликовал сайт Russia-raiting. Первое

Глава Владимирской области занял 38-е место среди губернаторов регионов России. Всего в рейтинге находятся 85 губернаторов. Статистику за сентябрь-октябрь опубликовал сайт Russia-raiting. Первое место в рейтинге занял глава субъекта Город федерального значения Москва Сергей Собянин. Последнее – губернатор республики Тыва Владислав Ховалыг. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!