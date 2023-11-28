Об этом сообщают в СМИ.

Александр Авдеев вместе с делегацией посетил производство Shanghai Q-Carbon Material Co. LTD в городе Сюй И. Компания перерабатывает и производит графит и углеродные изделия, имеет собственный центр исследования, а главный офис располагается в Шанхае. Об этом сообщают в СМИ.Так, глава региона рассказал китайским предпринимателям о преимуществе М-12. По его словам, трасса станет частью коридора Европа-Западный Китай, поэтому выход производства до Ближнего Востока и Европы станет значительно быстрее. Если ранее на машине этот коридор преодолевался за 40-45 дней, то сейчас на это уйдёт неделя.В конце деловой встречи губернатор региона пригласил руководство фирмы в 33-й регион.