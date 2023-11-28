Смотрите в дайджесте:– Записаться к нотариусу владимирцы смогут через Госуслуги– Во Владимире спасли жизнь беременной женщине с тяжелой формой туберкулеза– Во Владимирской

Смотрите в дайджесте:– Записаться к нотариусу владимирцы смогут через Госуслуги– Во Владимире спасли жизнь беременной женщине с тяжелой формой туберкулеза– Во Владимирской области работает горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции– Владимирцы взяли 10 наград на чемпионате ЦФО по спортивной борьбе– Владимирская область взяла бронзу на этапе Кубка России по конькобежному спорту