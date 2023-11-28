Дорожные штрафы будут начисляться в областной бюджет. На ноябрьском заседании Заксобрания внесли поправки в закон о региональном дорожном фонде – теперь он станет более ёмким. Согласно

Дорожные штрафы будут начисляться в областной бюджет. На ноябрьском заседании Заксобрания внесли поправки в закон о региональном дорожном фонде – теперь он станет более ёмким. Согласно новой корректировке закона, в областной бюджет будут перечисляться штрафы за нарушение правил ПДД водителями крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей, а также плата за возмещение вреда дорогам. Планируется, что в 2024