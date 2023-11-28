Выставить на торги или приватизировать? Какая судьба ждет ДСУ-3? Споры об этом появились, когда вышел федеральный закон о продаже всех государственных и муниципальных предприятий до 2025 года.

Выставить на торги или приватизировать? Какая судьба ждет ДСУ-3? Споры об этом появились, когда вышел федеральный закон о продаже всех государственных и муниципальных предприятий до 2025 года. Владимирские парламентарии заявили, что глобальных преобразований все-таки не предвидится. Слухи о продаже ДСУ-3 в частные руки развенчал министр имущественных и земельных отношений. Владимир Горланов, министр имущественных и земельных