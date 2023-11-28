Результаты подсчётов решили опубликовать специалисты РИА Новости.

Среднестатистическому владимирцу потребуется почти 11 лет и 7 месяцев, чтобы накопить миллион. К такому мнению пришли специалисты РИА Новости после подсчётов на основе данных Банка России. По последней информации, объём вкладов с 1 сентября 2022 года по 1 сентября этого года вырос на 17%, то есть на 7,7 трлн рублей. Так, на человека теперь приходится где-то 280 рублей.В подсчётах предполагалось, что житель того или иного региона будет откладывать 10% от всего заработка ежемесячно в банк. С такими условиями Владимирская область заняла 46 место, но 15,1% владимирцев не смогут стать миллионерами даже через 15 лет откладывания денег.На первом месте рейтинга – Чукотка. Здесь, по мнению экспертов, свой первый миллион можно заработать за 5 лет и 4 месяца. Далее идет Ямало-Ненецкий автономный округ – 5 лет 11 месяцев, а бронза у Магаданской области – 6 лет 1 месяц.Соседние Ивановская и Костромская области оказались на 78 и 69 месте соответственно. Ярославский и Нижегородский регионы оказались выше – на 41 и 36 месте всероссийского рейтинга.В самом конце оказались регионы вблизи Кавказа – Чеченская республика, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Здесь трудягам потребуется 14 лет и больше на достижение первого миллиона, при этом около 40% от общего числа так и не заработают эту сумму и за 15 лет.