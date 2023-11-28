Очередной круглый стол Общественной палаты Владимирской области состоялся 27 ноября в Доме дружбы народов. Общественники обсуждали места, на которые можно было бы поставить памятник князю

Очередной круглый стол Общественной палаты Владимирской области состоялся 27 ноября в Доме дружбы народов. Общественники обсуждали места, на которые можно было бы поставить памятник князю Юрию Долгорукому. Ранее было решено, что монумент появится в Суздале, но где именно? Суздаль был выбран в связи с тем, что туда в 1125 году князь перенес столицу княжества из