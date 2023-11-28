Из Владимирской области доставили подарки в Докучаевск, для подшефного детского сада Собинский...

Из Владимирской области доставили подарки в Докучаевск, для подшефного детского садаСобинский район передал подарки в Докучаевск, для подшефного детского сада № 11.В дошкольное учреждение доставили музыкальный центр, синтезатор, проектор с экраном, одежду и сладости. Глава администрации района Александр Разов так же обсудил с заведующей вопросы ремонта актового зала, поставку прогулочных веранд и детского игрового оборудования.Как сообщают в правительстве региона, владимирская школа-интернат №1 взяла шефство над Докучаевской специализированной школой-интернатом, где сегодня проживают 60 детей с особенностями развития, в том числе сироты.В ближайшее время Докучаевск визитом для оказания методической помощи посетит председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» Любовь Кац.А владимирские бойцы с передовой тем временем благодарят земляков за поддержку. В этом месяце гумконвой доставил на линию фронта стройматериалы: деревянные плиты, профнастилы, инструменты, крепёж, и плёнку для строительства тёплых блиндажей и укрытий.- Конечно же, министерство обороны нас поддерживает, но ваша помощь нам тоже действительно необходима, с огромной благодарностью об этом говорим. Отдельная просьба: в День Матери поздравляем мам с большим праздником. От всех нас большое спасибо.