21 ДТП зарегистрировано в регионе за прошедшую неделю (с 20 по 26 ноября). 30 человек получили травмы разной степени тяжести. Есть также 1 погибший, сообщили в пресс-службе УМВД России по

21 ДТП зарегистрировано в регионе за прошедшую неделю (с 20 по 26 ноября). 30 человек получили травмы разной степени тяжести. Есть также 1 погибший, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. За неделю полицейские оформили 465 происшествий с материальным ущербом и поймали 82 нетрезвых водителя. Под конец ноября ДТП стало сравнительно меньше. Так, например,