Красивый и любознательный щенок нуждается в любящей семье. И в завершение выпуска - наша...

Красивый и любознательный щенок нуждается в любящей семье.И в завершение выпуска - наша постоянная рубрика "Хочу домой", о питомцах из приюта, которые нуждаются в любящей семье.Телефон ответственного волонтёра: 8-904-596-82-77, Анна.Наш герой сегодня - четырёхмесячный малыш с грустными глазами. Красивый, очень активный и любознательный - как и положено маленьким детям.Обработан, привит по возрасту. Подробная информация - по телефону ответственного волонтёра.У щенка даже пока нет имени - волонтёры уверены,кличку малышу даст его новый и добрый хозяин.