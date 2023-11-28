Ледяной дождь мог стать причиной серьезного ДТП во Владимире. Напомним, вчера — 27 ноября во...

Ледяной дождь мог стать причиной серьезного ДТП во Владимире.Напомним, вчера — 27 ноября во Владимире (и по области) погода была крайне неблагоприятная: температурной «скачок», ледяной дождь, гололедица на дороге и пр. Увы, поздно вечером (в районе 20:00) на пересечении улицы Усти-на-Лабе и Рокадной дороги произошло ДТП с пострадавшими.Как стало известно, столкнулись два легковых автомобиля, один из которых - «Жигули». На кадрах очевидцев ДТП в сообществе Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» видно, что передняя часть машина была «снесена» до лобового стекла.Очевидцы уточняют, что «классика» была на зимней резине с шипами. Почему произошло столкновение — пока неясно. Одни говорят о ледяном дожде и неблагоприятных погодных условиях, вторые — что кто-то из водителей «лихачил».27 ноября на место оперативно приехали службы спасения, карета Скорой помощи. Известно, что один из водителей все же был госпитализирован. О других пострадавших не сообщается.Все причины ДТП в данный момент устанавливаются.Фото: https://vk.com/overhearauto33