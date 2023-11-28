Ленинский районный суд города Владимира определил меру пресечения в отношении 66-летней пенсионерки...

Ленинский районный суд города Владимира определил меру пресечения в отношении 66-летней пенсионерки и ее подельникаЛенинский районный суд определил меру пресечения в отношении 66-летней пенсионерки и ее подельника. Во Владимире криминальный дуэт из Московской области решил ограбить банк. Все подробности резонансной истории у Александра Сыпченко.- Где 2 месяца?- в СИЗО.- Всё-таки в СИЗО меня?Конвой уводит в наручниках Надежду Николаеву. 66-летняя пенсионерка и её сообщник Анатолий Волков-ему 49- будут дожидаться приговора в следственном изоляторе. На "дело" шли самонадеянно и дерзко. Но, как уверяет сама несостоявшаяся грабительница, на преступление толкнули телефонные мошенники. Бывшая военнослужащая должна была вернуть якобы украденные деньги силой, используя муляжи пистолета и гранаты, который ей передаст помощник. После трех недель "гипноза" женщина, по её словам, согласилась.Надежда Николаева, подследственная:- Сказали, что они все деньги хранят в банке во Владимире и нужно деньги эти спасти, и предотвратить, чтобы они не оказались у преступников.Сын Надежды-Роман Николаев, уверяет, угрозы поступали и ему.Роман Николаев, сын Надежды Николаевой:- Поступали от неизвестных лиц в течении 2 недель угрозы о том, что у них в заложниках находится моя мама и, что они просят перевести им 1 миллион рублей, и потом они якобы отпустят.Своего "Клайда"- сообщника Анатолия- Надежда встретила впервые в день ограбления. Мужчину- он также житель Подмосковья- ей "поставили в пару". После согласия участников криминального дуэта на штурм, события развивались стремительно. 25 ноября Надежда и Анатолий приехали в отделение банка на такси, прихватив с собой пневматический пистолет и страйкбольную гранату.Александр Сыпченко:- После того как криминальная парочка зашла в отделение банка, они направились сюда к операционным кассам, судя по всему они немного растерялись и выбрали то место, где находилось больше всего народа.Сотрудники действовали строго по инструкции, говорит представитель ВТБ Александр Губин. Они не только не испугались, но и вызвали росгвардейцев, нажав кнопку тревожной сигнализации.Александр Губин, представитель банка ВТБ:- Был обычный рабочий день, суббота. В районе обеда случился инцидент, охранник действовал по протоколу, вызвана группа быстрого реагирования, инцидент исчерпали буквально за несколько минут. Пострадавших не было ни среди банковских сотрудников, ни среди клиентов.Скрутили "дуэт" и передали его полицейским владимирские сотрудники Росгвардии.Наталья Новгородцева, помощник начальника регионального Управления Росгвардии по взаимодействию со СМИ:- Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал тревоги с охраняемого объекта и оперативно прибыл на место происшествия. При содействии посетителя банка злоумышленников удалось задержать.Ирина Гавриченко, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ УМВД России по Владимирской области:- Прибывшими на место специалистами установлено, что имевшиеся при них предметы не представляют опасности, в результате никто не пострадал. Следователем возбуждено уголовное дело.Подельникам грозит до 15 лет лишения свободы. Своих действий, уверяет сторона защиты, пенсионерка-грабительница не осознавала.Тарас Грабовенко, адвокат Надежды Николаевой:- Она в это все поверила и пошла и совершила те действия, которые совершила, и нет она себя виновной не считает, я в этом ее полностью поддерживаю поскольку у нее не было умысла на завладение этими деньгами.Являются Надежда и Анатолий преступниками или же они сами - жертвы телефонных мошенников- решит суд. Расследование уголовного дела продолжается В СИЗО криминальная пара будет находиться до 24 января. Вдали от средств связи и банковских учреждений.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир"