Многодетная семья Минеевых из Радужного принимает участие во всероссийском конкурсе Это у нас...

Многодетная семья Минеевых из Радужного принимает участие во всероссийском конкурсе "Это у нас семейное".Как продвигают семейные ценности представители педагогической династии, общий стаж которой 120 лет? - расскажет Вера Куликова.- Как только колбаска пожарится туда высыпаешь лук.У Минеевых- ответственное задание. Вместе приготовить блюдо по фирменному - фамильному- рецепту. Это один из этапов всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Минеевы- педагогическая династия. Её общий стаж- 120 лет. Приготовить омлет по-черкутински предложила глава династии-учитель Черкутинской средней школы Светлана Козлова.Светлана Козлова, учитель русского языка и литературы, участница конкурса:- Такая традиция была заведена в семье мужа, когда собирали ужин, то вдруг однажды на столе оказалось блюдо. Омлет не омлет! Салат не салат! Колбаса жаренная, не колбаса! И оказалось, что это блюдо давно готовила моя свекровь Антонина Лазаревна и они это блюдо буквально обожают! Оно мне тоже понравилось, потому что готовится быстро.Цветы и торт- сюрприз для любимой мамы и бабушки в День Матери.- С Днем матери, бабуля!Светлана Анатольевна 40 лет преподает русский язык и литературу на родине Михаила Сперанского. В профессию педагога влюблена. Ее примеру последовала и дочь Валентина Минеева. Она работает воспитателем в детском саду.Валентина Минеева, воспитатель, участница конкурса "Это у нас семейное":- Я по первому образованию менеджер по туризму - специалист и однажды в троллейбусе, когда я мама уже двоих детей еду со своей мамой, она поворачивается и говорит. Ну, а теперь, деточка, пора получать земную профессию и так мы проехали в пединститут. Теперь я работаю в земной в профессии с неземными созданиями-детьми.И мама, и дочка-многодетные родители. Принять участие в федеральном конкурсе предложила именно Валентина. Родные живут далеко друг друга. И конкурс стал прекрасным поводом съездить к друг другу в гости и узнать больше о достижениях каждого.Валентина Минеева, воспитатель, участница конкурса:- Тверская область. Там работает младший брат на атомной электростанции. В Московской области живет старший брат, живёт своей большой семьей. Он тоже многодетный отец. Средний брат живет во Владимире. Мама в Черкутино и мы живем в городе Радужный и, выполняя каждое занятие конкурса, меняем место локации.У Валентины и ее мужа Дениса- пять сыновей. Старшему Степану- 14, младшему Жене- два. Равнение- на маму! Победителя муниципального конкурса "Педагог года" и областного- "Мое призвание -МАМА". Старшие сыновья учатся в музыкальной школе. Лауреаты регионального конкурса юных гитаристов "Радужные струны".Савелий Минеев- стипендиат "Надежды земли Владимирской". Несмотря сложный график, ребята всегда находят время помочь младшим.Савелий Минеев, участник конкурса:- Я помогаю Саше делать уроки, но в общем-то и все. Ну и младшим, если надо помочь чем-то!Степан Минеев, участник конкурса:- Как старший же, конечно, помогаю. Сидеть, укладывать их, чтобы они вовремя ложились спать.У Минеевых много увлечений. Главное- путешествия. А еще велоспорт. В доме- семейный парк велосипедов.Денис Минеев, папа, участник конкурса:- Это позволяет побольше посмотреть и дети у нас с 6-7 лет спокойно ездят в соседнюю деревню и я не беспокоюсь, что они там не доедут.Став многодетным папой, три года назад глава семьи поменял профессию юриста на учителя истории. На выбор повлиял накопленный опыт в воспитании сыновей. Понял: учить детей - его призвание.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести - Владимир".