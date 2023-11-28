Об этом сообщает СК России по Владимирской области.

Жительница Московской области, которую посадили в апреле 2021 года в Судогодскую колонию, провела в ней лишний месяц из-за халатности старшего инспектора. Об этом сообщает СК России по Владимирской области.Так, 42-летняя женщина провела какое-то время в СИЗО, где день считается за полтора, из-за обвинений в хищении. В декабре 2021 года суд назначил ей 2 года колонии общего режима. В тюрьме ей должны были сделать перерасчёт окончательного наказания, но его не сделали. Женщина должна была выйти 19 декабря 2022 года, но покинула стены колонии лишь 27 января этого года.Теперь старший инспектор группы специального учёта ИК-10 обвиняется в халатности, а бывшая заключенная обратилось в суд, чтобы ей возместили моральный ущерб – 100 тысяч рублей.