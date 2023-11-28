Очередная группа из 19 владимирских добровольцев отбыла для прохождения воинской службы по контракту.

Очередная группа из 19 владимирских добровольцев отбыла для прохождения воинской службы по контракту. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщила администрации региональной столицы.Для отважных мужчин из разных районов области устроили торжественные проводы. В Доме культуры молодёжи собрались родные, близкие, друзья военнослужащих, представители регионального правительства и мэрии, сотрудники военкомата и общественники. Бойцов благодарили за осознанное решение встать на защиту Отечества и желали вернуться на малую родину живыми и невредимыми.Отмечается, что сперва наши земляки должны попасть в учебные подразделения Минобороны.