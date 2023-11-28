Знаковый «марафон» выходит на финишную прямую.

Знаковый «марафон» выходит на финишную прямую. Совсем скоро – 7 декабря – музей-заповедник «Александровская слобода» проведет торжественную церемонию закрытия года 510-летия города и Александровского кремля.А пока на Государевом дворе 27 ноября прошел исторический конкурс «Город древний, город славный», в котором соревновались школы района. «В ходе игры, состоявшей из двух туров, ребята ответили на одиннадцать сложных вопросов, за каждый ответ получая от 0 до 5 баллов. Главные темы игры узнаваемы: история музея и Слободы, значимые экспонаты, устройство Государева двора, царственные особы, гостившие здесь, провинциальный Александров XIX-XX вв. Темы обозначались на экране, а на раздумья командам давалось до трех минут. Домашним заданием стала подготовка приветствия-поздравления музею», – рассказала зав.отделом музея-заповедника Екатерина Копейкина.Оба тура получились насыщенными: оригинальное представление каждой команды, головоломки, аудио- и видеовопросы, конкурс капитанов и многое другое. Например, по часам с византийским отсчетом нужно было определить, какая важная дата зашифрована на циферблате. Затруднение у всех вызвала расшифровка надписи на поддоне подсвечника XVI в. И, конечно, не обошлось без загадки «черного ящика», где скрывался местный бренд, который «французские модницы гордо носили».Судьями выступали музейщики и специалист Управления образования Е.М. Кошеварова. В поединке юных знатоков истории второе место заняла команда «Мудрецы» из Долматовской школы № 16 (кураторы И.Б. Новикова, А.А. Мясникова, д.Следнево). А победила команда «Опричники-Земство» школы № 10 (г.Струнино). Кстати, эти ребята завоевывают первое место третий год подряд! По окончании конкурса куратор призеров, педагог Нина Анатольевна Детистова поделилась: «Для нас этот конкурс важен тем, что каждый раз мы узнаем много нового. В этом историческом месте хранится еще множество тайн, которые станут темой подобных конкурсов! Здесь огромный потенциал! А подача материала в такой форме и сам музей в целом вызывают любовь к Родине, уважение к нашей истории и желание ее изучать. Мне кажется, этот конкурс – самое интересное событие учебного плана Александровского района!».Всем участникам вручили дипломы и подарки от «Слободы», но главный приз-сюрприз ждет впереди. Это поездка на музейном автобусе на выставку-форум «Россия».Подводя итоги, председатель жюри, заместитель директора по научной работе музея-заповедника Марина Рыбакова заключила: «Ребятам пришлось изучить пять веков слободской истории. Это очень сложно, но все справились. Огромное спасибо педагогам за такую подготовку участников! Надеемся на столь же увлекательный интеллектуальный поединок в следующем году!»