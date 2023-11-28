Для местных жителей сделают тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки и парковочные карманы.

Для местных жителей сделают тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки и парковочные карманы.Дорожно-транспортная сеть российской столицы регулярно расширяется. Власти города работают над тем, чтобы повысить уровень комфорта и безопасности как водителей, так и пассажиров. Особенно это актуально для активно развивающихся территорий Новой Москвы. К примеру, там построят несколько подъездных дорог к станции Санино Киевского направления МЖД.Остановочный пункт был открыт в 2020 году, поэтому оборудован всеми современными системами, необходимыми для пассажиров. Осенью текущего года станция "Санино" вошла в состав четвертого Московского центрального диаметра.Разумеется, местные жители стали чаще пользоваться станцией, ведь это один из самых удобных способов добраться до центра столицы. Поэтому возникла необходимость повысить транспортную доступность платформы МЦД-4.Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что план работ включает в себя строительство нескольких улиц в поселении Кокошкино. Кроме того, предусмотрена частичная реконструкция Зайцевского шоссе, уточнил чиновник."Запланировано строительство нескольких улиц: от Боровского шоссе и далее вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним, а также формирование отстойно-разворотной площадки", – подчеркнул Андрей Бочкарев.Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что для местных жителей также сделают тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки и парковочные карманы для такси и общественного транспорта.Глава ведомства уточнила, что с южной стороны от железнодорожной станции Санино специалисты организуют наземную перехватывающую парковку. По ее словам, особые условия создадут для маломобильных граждан."Для передвижения маломобильных граждан предусматриваются удобные тротуары, пониженный бордюр и наземные тактильные указатели", – добавила Анна Яковлева.Новые улицы оборудуют современными светофорами и оснастят автоматизированной системой управления дорожным движением. Еще один этап работ предусматривает строительство очистных сооружений поверхностного стока рядом с пересечением Проектируемого проезда №7009 с улицей Горького.