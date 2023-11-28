С ветеранами ракетно-космической отрасли встретилась председатель ЗС Ольга Хохлова.

С ветеранами ракетно-космической отрасли встретилась председатель ЗС Ольга Хохлова.Они строили космодромВыставку «От спутника до дома на орбите» открыли во Владимирском планетарии 4 октября – в день, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Открытие экспозиции инициировала Владимирская общественная организация ветеранов Байконура. Её участникам тема покорения космоса близка, как никому другому, ведь именно они строили тот самый космодром, который уже почти 70 лет служит отправной точкой для множества внеземных миссий. Здесь же начинался исторический полёт Юрия Гагарина на корабле «Восток». Отсюда запустили первые искусственные спутники Земли, корабли «Восход» и «Союз», а также орбитальные станции.– Очень важно, чтобы космическая отрасль оставалась для нашей страны передовой. Нам нельзя терять свои позиции, – уверена спикер ЗС Ольга Хохлова. – Столько учёных, конструкторов, испытателей и космонавтов вложили свой труд в развитие этой отрасли – не перечесть. Необходимо и сейчас работать в этом направлении, чтобы молодёжь выбирала специальности, которые связаны с этой областью.Сохраним памятьМолодое поколение выставкой действительно интересуется. Сюда приходят не только учащиеся кванториумов, классов с техническим уклоном или кадеты, которым техника в принципе интересна. Здесь проводят внеклассные занятия обычные школьники, выставку осматривают семьи и просто любознательные горожане.И посмотреть действительно есть на что: кресло космонавта космического корабля, медицинская и техническая аппаратура пилотируемой станции, модели пилотируемого ракетно-космического комплекса «Алмаз» с возвращаемым аппаратом и ракеты-носителя «Протон».– Невесомость поначалу моделировали в гидробассейне. Сначала – в обычном школьном, а потом уже построили большой, 12-метровой глубины. А вторая модель невесомости – летающая лаборатория на базе самолёта Ту-104, а потом – Ил-76: он удобнее, фюзеляж больших размеров, – рассказал почётный гость выставки космонавт-испытатель, ветеран отрасли Леонард Смиричевский.Ольга Хохлова поручила молодым коллегам из Молодёжной Думы при ЗС – они тоже посетили экспозицию – заняться вопросом, как лучше преобразовать место гибели Юрия Гагарина под Киржачом в настоящую точку притяжения, при этом бережно сохранить историческую локацию, чтобы больше людей приезжало почтить память первого космонавта планеты.