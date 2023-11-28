Кто оборудует съезд на суздальской трассе по нормативам и не исчезнет ли он вовсе? История с питомником растений в Суздальском районе продолжается. Напомним, садовый центр, по мнению его

Кто оборудует съезд на суздальской трассе по нормативам и не исчезнет ли он вовсе? История с питомником растений в Суздальском районе продолжается. Напомним, садовый центр, по мнению его хозяев, рискует остаться без покупателей в результате капремонта дороги. Речь об участке трассы Владимир-Суздаль, который сейчас расширяют. Дело в том, что удобный съезд к питомнику могут ликвидировать,